Calcio, Biellese sontuosa strapazza l’Alicese. Fulgor, non basta Bottone: 3° ko

E chi la ferma più la Biellese. Nel turno infrasettimanale di Eccellenza i lanieri strapazzano l’Alicese Orizzonti in trasferta: alla fine è 3-0 con le reti di Scienza, Naamad e Panatti che vale ai bianconeri il secondo posto, ad una sola lunghezza dalla capolista Oleggio.

Al Fulgor Valdengo non basta, invece, il centro di Bottone per avere la meglio sulla Pro Eureka, che scatena Baldirola, autore di una sontuosa doppietta. La banda Peritore crolla in classifica, a poche lunghezze dalla zona rossa del girone.

Risultati del 6° turno

Aygreville vs LG Trino 1-1

Alicese Orizzonti vs Biellese 0-3

Settimo vs Oleggio 1-1

Città di Baveno vs Stresa 0-2

Dufour Varallo vs Borgaro Nobis 2-5

FR Valdengo vs Pro Eureka 1-2

La Pianese vs Verbania 2-0

Venaria Reale vs Borgovercelli 3-3

Classifica

Oleggio 14

Biellese e Stresa 13

Borgaro Nobis, Aygreville e La Pianese 10

Accademia Borgomanero e Venaria Reale 9

Settimo 8

Pro Eureka e LG Trino 7

FR Valdengo 6

Borgovercelli, Città di Baveno e Verbania 4

Alicese Orizzonti 3

Dufour Varallo 1