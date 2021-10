Fisco, Pichetto: “Abbassare tasse è dovere verso famiglie, imprese e lavoratori"

“Abbassare le tasse è un dovere e la soluzione è intervenire con una rivoluzione del sistema fiscale che riduca la pressione fiscale su famiglie, imprese e lavoro: è la condizione necessaria per il rilancio del sistema economico italiano”. E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, sulla legge delega fiscale approvata dal Cdm.

"Il provvedimento va nella direzione auspicata - precisa Pichetto - Il Parlamento punta ad un modello di flat tax che prevede - in una proiezione ventennale-trentennale – un taglio delle aliquote e la cancellazione dell’Irap. Con una visione ben precisa: lo stato deve utilizzare la propria spesa per redistribuire ricchezza".

Per quanto riguarda il catasto, inoltre, Pichetto precisa che la "delega in quanto tale come ha detto Draghi andrà riempita nei contenuti con successivi decreti delegati e quindi con un confronto in parlamento. Ma soprattutto, fondamentale, non viene cambiata l’imposizione fiscale".