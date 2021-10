Fatti ad Arte, una edizione in crescita quella del 2021 Fotogallery

La V edizione di Fatti ad Arte, l’appuntamento dedicato all’Alto Artigianato e ai mestieri d’arte ha ospitato più di 30 espositori, 2 mostre, una sezione dedicata all’Associazione Dimore Storiche. Sono stati più di 1200 i visitatori a oggi (il dato comprende anche il weekend passato) con un più 35% rispetto allo scorso anno. Entusiasta anche la delegazione Unesco (vedi pezzo a parte) che ha visitato le mostre venerdì sera. Le Dimore Storiche di Palazzo la Marmora e Palazzo Ferrero del Piazzo, hanno accolto e raccolto i grandi Maestri del fare in una edizione molto ricca. La manifestazione si avvale del sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Compagnia di San Paolo.

All’ inaugurazione sono intervenuti oltre a Patrizia Maggia, Fabrizio Lava e Francesco Alberti La Marmora per conto dell’organizzazione, il sindaco Claudio Corradino, il presidente della Fondazione CRB Franco Ferraris, Gionata Pirali - Presidente CNA Biella, Massimo Foscale - Direttore Confartigianato Biella (partner da sempre della manifestazione) e molti degli espositori e attori di questo fine settimana. Un particolare ringraziamento va ai quasi 20 ragazzi dell’Istituto Bona Turistico coordinati dal Presidente Fatti ad Arte Annalisa Ramazio. Tra i visitatori di domenica, molti dei quali da fuori provincia (circa il 40%) veri esperti e innamorati del made in Italy, non sono mancati nemmeno personaggi illustri della politica e del mondo imprenditoriale non solo biellese. Molti visitatori hanno visitato per la prima volta la città in questa occasione. Tutti gli espositori hanno frequentato alberghi e B&B nonché i locali del Piazzo. Un percorso affascinante dal nord al sud dell’Italia di quelle che sono le espressioni più autentiche del mestiere artigiano, di quel saper fare che parla di territori, di gesti, ma soprattutto di persone, persone cariche di un’umanità rara.

In esposizione pezzi unici della ceramica, del tessile, della sartoria, della calzatura, le arti dell’oreficeria, del restauro, della legatoria, della decorazione, della liuteria e molto altro ancora. Oggetti senza tempo, dove mano, mente e cuore si fondono. Per tutta la durata dell’evento i visitatori hanno potuto vedere gli artigiani all’opera, conoscere i processi lavorativi che danno origine ai manufatti e alla bellezza del fatto a mano. Un grande racconto di storie di persone e territori, di quella capacità creativa e sartoriale propria del nostro paese, che da sempre riesce ad emozionare il mondo.

Nella tre giorni del Forum delle Città Creative Unesco di Biella, Fatti ad Arte è stata vetrina del grande sapere artigianale, in un dialogo tra i Maestri Artigiani che esprimono l’identità del territorio biellese e le importanti presenze che sono giunte da tutta Italia, evidenza di quella capacità creativa e sartoriale propria del nostro paese, che da sempre riesce ad emozionare il mondo. Gli artigiani hanno avuto modo di presentare il loro mestiere, i loro manufatti, frutto di un percorso lavorativo che porta in sé valori altamente sostenibili, alla delegazione Unesco in visita sabato 2 ottobre a Fatti ad Arte. Una sostenibilità che si esprime nel forte legame che unisce gli artigiani ai territori di origine, all’utilizzo delle materie prime, al recupero e mantenimento di saperi e tradizioni, al lavoro in bottega ancora interamente manuale fino ad processo di vendita che permette al visitatore di portare con sé un pezzo del territorio stesso. Sostenibilità e tracciabilità totale come quella che è stata presentata alla delegazione Unesco dal progetto “Tramando s’innova”, che vede l’Agenzia lane d’Italia di Biella, partner insieme ai Gal Barigadu Guilcer, Gal Lecco e Brianza, Gal Val Seriana e CNR di Sassari di un interessante percorso dedicato alla valorizzazione delle Lane autoctone italiane, purtroppo oggi considerate rifiuto speciale. Un processo che intende trasformare uno scarto nuovamente in risorsa, dando concreto sostegno agli allevatori, veri custodi dei territori montani e a tutta la filiera di lavorazione, comprese le microeconomie locali nello specifico quelle artigianali. Tutto con una tracciabilità ed evidenza totale delle fasi lavorative. Come nell’anno passato Fatti ad Arte ha voluto dare valore alla qualifica di Biella Città Creativa Unesco invitando i Maestri artigiani più rappresentativi delle altre città Unesco italiane.

Alla manifestazione sono stati presenti i più importanti Maestri del marmo della città di Carrara, in una importante esposizione curata dalle confederazione CNA di Massa Carrara. Come per i maestri cartai di Fabriano dello scorsa edizione, questa è stata l’occasione per creare sinergie e percorsi di valorizzazione dell’alto artigianato e di consolidare la rete Unesco in prospettiva di un allargamento della manifestazione oltre ai confini biellesi.

Ma il vero focus della V edizione è stata la presenza dall’arte tessile che oltre all’importante mostra dell’Arazzeria Scassa (durante l’inaugurazione Massimo Bilotta nipote del fondatore ha ricordato che i sfilati in lana per gli arazzi li ha sempre comprarti a Biella) ha visto anche la presenza dei Maestri tessitori della Sardegna, regione dove l’arte della tessitura manuale è ancora molto viva ed è praticata ad altissimi livelli da aziende storiche che tramandano il sapere da generazioni. Questo affascinante percorso è stato presentato nel convegno “Tramando s’innova”, che si è svolto sabato 2 ottobre presso la sala conferenze dell’Unione Industriale Biellese. Il progetto di cooperazione nazionale-trasnazionale che vede coinvolti il Gal sardo Barigadu Guicer, due Gal lombardi, il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza e il Gal Val Seriana e dei laghi Bergamaschi, l’Agenzia Lane d’Italia di Biella e il CNR di Sassari.