Spunta in strada un cinghiale e lo centra in pieno con l’auto: grosso spavento per un 32enne (foto di repertorio)

Grosso spavento per un 32enne alla guida della sua auto, rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo. Il fatto si è verificato ieri, 6 ottobre, a Masserano. A causare l’incidente un cinghiale comparso all’improvviso in mezzo alla carreggiata.

L’impatto è stato inevitabile e il mezzo ha riportato danni importanti alla carrozzeria. Per fortuna il conducente non ha riportato ferite e l’animale si è dileguato velocemente nella boscaglia. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.