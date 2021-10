Mongrando, ignoti portano via l'armadietto del bookcrossing: “Libri gettati a terra, che amarezza”

Un gesto vile si è verificato nei giorni scorsi a Mongrando. Qualcuno ha pensato bene di portar via uno degli armadietti posizionati in paese volto a favorire il bookcrossing, lo scambio gratuito di libri. Sparito dalla piazza coperta della frazione San Lorenzo e i libri gettati a terra, nel fango, quasi fossero un'incombenza da liberarsi al più presto. “È questo che da più fastidio – commenta Davide Grisoglio, uno dei volontari di L Pais 'd Mongrand, collettivo responsabile del progetto – La rabbia, insieme all'amarezza, è tanta. In questi momenti non si possono vedere certe cose”.

L'appello è duplice. “Se qualcuno ha visto qualcosa ci contatti al più presto – commenta Grisoglio – Questo spazio verrà di nuovo ripristinato e i libri che giacciono per terra rimessi al loro posto. Crediamo in questo progetto e in una comunità solidale più vicina alle persone. Verrà presto installato un nuovo armadietto e credo che faremo una piccola inaugurazione. È una questione di principio e di cuore”.