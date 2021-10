Insegue il bus che è già partito e spacca il finestrino a colpi di ombrello

Insegue a piedi l'autobus che era già partito e, non vedendolo fermarsi, ha cominciato a colpire un finestrino laterale a colpi di ombrello. In pochi istanti il vetro si è infranto e il responsabile si è dato alla fuga dileguandosi nei giardini Zumaglini di Biella.

L'incredibile vicenda si è consumata nei giorni scorsi in Piazza Vittorio Veneto, nell'area di sosta e transito dei pullman. Sul posto si sono portati i Carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e dello stesso autista. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'accaduto.

Sono in corso gli accertamenti di rito per dare un volto al responsabile che ora rischia una denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, dal momento che la corsa del bus è proseguita con un mezzo sostitutivo.