Biella, donna tenta di strappare borsetta a 20enne ma si oppone e cade a terra

Una giovane donna è rimasta vittima di un tentativo di scippo a Biella. L'episodio è avvenuto nelle scorse settimane nella zona sud della città. Secondo le prime ricostruzioni, alla 20enne si sarebbe avvicinata a piedi una donna che, con atteggiamento minaccioso, l'avrebbe affiancata tentando, con un gesto improvviso, di sottrarle la borsetta che aveva con sé.

La ragazza ha provato a resisterle e, durante la colluttazione, è caduta a terra. Immediatamente è partita la segnalazione del fatto alle forze di Polizia che, nel giro di breve tempo, sono riusciti a intercettare la responsabile del fatto che, nel frattempo, si era data alla fuga: si tratta di una 44enne, residente in città.

Stando alle prime informazioni raccolte, non sarebbe la prima volta che accade una cosa del genere: nell'ultimo periodo, infatti, altre persone sarebbero state avvicinate dalla stessa col medesimo modus operandi; anche in quei casi i tentativi di scippo sarebbero finiti in un nulla di fatto. Ora, al terzo tentativo, la donna è stata fermata dagli agenti e denunciata per furto con strappo.