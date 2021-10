Biella, 4 poliziotti feriti per calmare una lite furiosa tra marito e moglie (foto di repertorio)

Serata da bollino rosso nella zona sud di Biella, a seguito di una furiosa lite tra marito e moglie all'interno del proprio appartamento che non ha risparmiato quattro agenti di Polizia, rimasti feriti nel tentativo di sedare le escandescenze dei due giovani. I fatti risalgono alla serata di lunedì, quando più persone hanno segnalato alle forze dell'ordine urla violente provenienti da un appartamento vicino.

Secondo le ricostruzioni del caso, le grida sono continuate fino all'arrivo delle due volanti che si sono portate immediatamente sull'uscio di casa per i dovuti accertamenti. Una volta all'interno, gli operatori hanno cercato di placare gli animi piuttosto accesi della coppia: l'uomo, in particolare, visibilmente ubriaco, avrebbe cominciato a minacciare e insultare uno degli agenti, colpevole, a suo dire, di averlo fermato qualche giorno prima per un controllo.

Nonostante ciò, la situazione sembrava normalizzarsi quando, all'improvviso, lo stesso soggetto avrebbe cominciato ad agitarsi intimando agli agenti di andarsene con alcuni spintoni e minacciando, financo, di scavalcare la finestra, situata a diversi piani d'altezza. Ne sarebbe nato un parapiglia generale, con ingiurie, graffi e pugni rivolti ai poliziotti, che ha portato a richiedere il supporto di altre forze di Polizia, giunte sul posto per fermare, non senza difficoltà, i due: quattro, infatti, gli agenti rimasti feriti con lividi e contusioni guaribili tra i 5 e i 9 giorni di prognosi.

Il marito, un 32enne con alcuni precedenti, è stato condotto negli uffici della Questura con le manette ai polsi; la moglie, di poco più giovane, è stata invece denunciata per resistenza, lesioni aggravate e minacce. Ieri mattina, è stato convalidato l'arresto, con l'obbligo di firma, in attesa del processo.