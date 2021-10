Nuova mostra all'Ospedale, protagonisti gli asinelli del Rifugio di Sala Biellese

Il Rifugio degli Asinelli di Sala Biellese al centro di una mostra fotografica allestita nell'atrio dell'Ospedale degli Infermi di Biella. Un racconto per immagini delle attività svolte dalla realtà della Valle Elvo a favore del sociale, non solo nell’ambito della scuola, ma anche a sostegno di progetti dedicati alla disabilità e alla diversità. La mostra è curata dalla country manager, Dania Brioschi e vuole mettere in luce il valore del centro che costituisce un’opportunità per iniziative educative e socialità.

“Grazie all’attitudine naturale degli asini, queste attività portano particolari benefici nell’area relazionale ed affettiva – spiegano sulla pagina Facebook dell'ASL Biella - Gli asini sono facilitatori naturali di relazioni grazie alle loro caratteristiche fisiche e comportamentali. Ogni asino, poi, solitamente, dispone di un carattere forte, maturato grazie al proprio vissuto ed alle proprie inclinazioni naturali, attitudine che appare nei differenti modi di ricercare attenzioni e contatto con le persone. L’attenzione rivolta da un asino fa sentire speciali le persone coinvolte, senza contare che sono animali particolarmente inclini a stringere veri legami di amicizia”.