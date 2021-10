Cartella in spalla, a Benna tutti a scuola a piedi

Si è tenuta la scorsa settimana, la terza Giornata del Pedibus 2021, la prima del nuovo anno scolastico destinata agli alunni della Scuola Primaria. L'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di calendarizzare un'uscita al mese per tutto l'anno scolastico 2021/2022. Gli scopi sono molteplici: incentivare una maggiore mobilità ad emissioni zero, adottare un corretto stile di vita a beneficio della salute, aumentare la socializzazione e l'autonomia dei bambini, attraverso anche una maggiore conoscenza del territorio sviluppando il concetto di educazione e responsabilità civica.

"Ci auguriamo che l'iniziativa possa riscuotere successo come nella scorsa primavera, in maniera da diventare un appuntamento fisso per i bambini della nostra scuola" - spiega il sindaco Cristina Sitzia. Un ringraziamento particolare alle consigliere comunali Micaela Orso e Federica Pedrana che si occupano dell'organizzazione dell'iniziativa e che hanno accompagnato i bambini.