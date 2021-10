Gran Piemonte, il grande ciclismo a Biella FOTO e VIDEO

E' stato un passaggio veloce quello da Biella della Gran Piemonte, che nel 2019 incoronò Egan Bernal a Oropa. Dalle 14,40 alle 15,15 ha rivoluzionato il cuore della città nelle sue vie centrali come via La Marmora e via Milano.

Alla sua 105esima edizione, la Gran Piemonte oggi ha attraversato da Ovest a Est il territorio, passando per Zubiena, Mongrando, Occhieppo Inferiore quindi è entrata a Biella da via Ivrea, è passata da via La Marmora, via Bertodano, via Carso e via Cernaia per proseguire verso Chiavazza, percorrere via Milano, arrivare a Vigliano, e scendere ancora verso Cossato e San Giacomo di Masserano, in direzione dell’arrivo.

La gara ciclistica Gran Piemonte si è conclusa con l’arrivo dei contendenti a Borgosesia. Dopo 3 ore e 34 minuti di intensa competizione Matthew Walls, del team Bora-Hansgrohe, si aggiudica il primo posto a pochi secondi di distanza dal secondo classificato Giacomo Nizzolo, del team Qhubeka Nexthash, e dal terzo Olav Kooij, del team Jumbo Visma.