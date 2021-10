Viverone tende la mano alle famiglie, rimborsi per chi ha frequentato il centro estivo

Viverone tende la mano alle famiglie sul fronte del centro estivo. “Il Comune, grazie ad un finanziamento ottenuto, rimborserà alle famiglie dei ragazzi di Viverone che hanno frequentato il centro estivo tenutosi presse i locali degli Alpini di Viverone e Roppolo, l’importo totale di 2.916 euro in funzione dei periodi di fruizione del servizio gestito dalla ASD Free Time – annuncia il sindaco Renzo Carisio - Si tratta di un contributo destinato ad alleviare le spese sostenute dalle famiglie per questo importante servizio. In questi giorni le famiglie interessate riceveranno un avviso dal Comune nel quale sarà specificato il relativo importo che sarà accreditato sul conto bancario che sarà necessario comunicare al Comune. Si coglie l’occasione per ringraziare la sezioni Alpini per la disponibilità data all’uso dei locali”.