Sei un under 35? Arriva il contributo per andare a vivere a Valdilana

Buone notizie per i giovani biellesi. Il comune di Valdilana annuncia un'iniziativa davvero interessante: “Per chi nei prossimi mesi viene a vivere a Valdilana, ci saranno i seguenti incentivi:fino a 3.000 euro per chi acquista casa e 20% dell'affitto annuale fino a 2.000 euro per chi affitta un immobile. È necessario essere under 35, avere un Isee sotto i 36mila euro ed essere residente nel comune di Valdilana. Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando”.