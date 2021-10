Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Biella e Vercelli: Borsetti confermato Presidente

Nei giorni scorsi si è tenuta la consueta assemblea in modalità videoconferenza dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Biella e Vercelli per il rinnovo delle cariche direttive per il quadriennio 2021-2025 e nei giorni a seguire si sono svolte le votazioni presso la nuova sede dell’Ordine sito in Via Trento 8 in Biella. Sono stati eletti quali componenti del consiglio direttivo i seguenti Periti Industriali: Presidente Per.Ind. Augusto Borsetti – Segretario Per.Ind. Roberto Zecchini – Tesoriere Per.Ind. Fabio Pulino – Consiglieri Per.Ind. Michele Barbera - Per.Ind. Stefano Calzati - Per.Ind. Luca Fontanelli - Per.Ind. Elvis Loconsole. Nel suo discorso di apertura assembleare, il Presidente uscente Borsetti ha ripercorso gli anni di questo mandato soffermandosi sulle attività svolte a favore della Categoria, nonostante questi ultimi anni pandemici che ci ha visto purtroppo coinvolti in una difficile gestione, seppur sempre con professionalità, serietà e competenza. Ha poi auspicato in una prossima ripresa delle attività tecniche in presenza. Con il D.L. Rilancio in materia di efficientamento energetico, ha ricordato l’attuale beneficio legato al superbonus 110, ove i professionisti iscritti all’Ordine sono da sempre impegnati nel campo della progettazione edilizia ed impiantistica. Al termine dell’assemblea è stato conferito un riconoscimento a Cinzia Spaudo per i 25 anni dedicati con dedizione e professionalità alla Segreteria dell’Ordine.