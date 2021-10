Nuovo consiglio per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella

Nuovo consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, per il quadriennio 2021-2025. Il nuovo consiglio può contare sull’esperienza di due ex presidenti, Renato Bertone e Giuseppe Levis, di un ex consigliere, Anna Porro, e di nuovi membri, Vittorio Valcauda, Giandario Giolito, Alberto Prospero, Paolo Martiner Testa, Paola Lazzaro, l’Ing. junior Luca Stanzani, provenienti da diversi ambiti di esperienza lavorativa, sia privata, sia pubblica.

Il consiglio ha eletto quale Presidente l’Ing. Anna Porro, 33 anni, Ingegnere strutturista, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Biella durante il quadrienno 2017-2021, componente da diversi anni del Network Nazionale Giovani Ingegneri, nel quale si è fatta promotrice di iniziative a favore della categoria; la neopresidente è tra i fondatori della rete inter-professionale Giovani Connessioni Biella. Vicepresidente eletto è l’ing. Renato Bertone, già presidente e figura di riferimento della vita ordinistica biellese, Segretario l’Ing. Giandario Giolito e Tesoriere l’Ing. Alberto Prospero. Un nuovo gruppo che si propone di portare competenze nuove, innovazione e che ha tra i suoi principali obiettivi quello di avvicinare maggiormente gli iscritti alla vita ordinistica, fondamentale in una piccola realtà come Biella dove l’apporto del “singolo” può fare la differenza.

La dichiarazione di insediamento del nuovo presidente. “Lo sport mi ha insegnato che in una squadra tutti sono indispensabili, così anche nell’attività professionale ed ordinistica ho costruito una squadra che lavora assieme, sfruttando le migliori competenze di ognuno di noi. Sono fiera di essere stata scelta per questo incarico, avrò bisogno del supporto di tutti i consiglieri e cercherò di trasmettere loro ciò che ho imparato nei passati 4anni di consiglio e nelle partecipazioni a congressi e sedute nazionali del Network Giovani”.