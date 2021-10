Iris e Ato 2 rinnovano gli aiuti per pagare le bollette dell'acqua

il Consorzio I.R.I.S. e l’A.T.O. 2 (Autorità d’Ambito n. 2 - Biellese, Vercellese e Casalese) hanno sottoscritto la nuova convenzione per l’erogazione di contributi a favore delle famiglie in difficoltà per il pagamento del servizio idrico ad uso domestico. Lo stanziamento per il 2021 è di 93.498,62 euro e i contributi saranno garantiti annualmente fino al 2025.

I cittadini possono fare richiesta del contributo rivolgendosi ai Servizi Sociali competenti per Comune di residenza fino a venerdì 26 novembre. E’ possibile ricevere un contributo economico fino a 100 euro per il pagamento del servizio idrico per spese già sostenute o ancora da sostenere, relative a fatture / richieste di pagamento del 2021. Il contributo potrà anche coprire il pagamento di morosità, per fatture o richieste di pagamento emesse a partire dal 2020.