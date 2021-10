Cossato, interventi e lavori alle scuole: ecco il punto dei cantieri alla da Vinci, Masseria e Aglietti

A quasi un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, proseguono a Cossato gli interventi sugli edifici scolastici. Alla scuola media Leonardo da Vinci si va verso la conclusione del cantiere di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con la sostituzione di tutti i serramenti e le tapparelle. La spesa complessiva dell’opera ammonta a circa 345mila euro, finanziati quasi per intero con un contributo erogato dal Ministero dell’Istruzione. L’ amministrazione guidata dal sindaco Enrico Moggio ha comunque provveduto con lo stanziamento di 24mila euro.

Alla Primaria Aglietti sono stati sostituiti i serramenti in legno con l’installazione di infissi in pvc, garantendo così una minore dispersione termica e una riduzione del consumo energetico e dell’impatto ambientale dell’edificio. “L’intervento, per una spesa di circa 90mila euro, è stato finanziato – spiegano dal Comune - con un contributo statale destinato alle opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile”.

Alla Masseria, invece, continuano in queste settimane alacremente anche i lavori per il miglioramento dell’efficienza energetica del plesso scolastico. “L’ultimazione è prevista per fine ottobre – sottolinea il Comune in una nota sulla propria pagina social - I ritardi sono dovuti all’emergenza Covid che ha causato disguidi per le consegne di porte e finestre. Sono stati comunque già eseguiti i lavori di innovazione degli impianti elettrici e di riscaldamento, di rifacimento del tetto e del cappotto termico. Quest'ultimo in fase di ultimazione come gli infissi”. La parte che ospita la materna è funzionante dal primo giorno di scuola. Il plesso della primaria sarà ultimato entro ottobre. Sono stati ristrutturati altresì i due atrii e tinteggiate le pareti.

“Grazie al lavoro dei tecnici del Comune – conclude la nota - che hanno intercettato bandi di finanziamento del Governo e dell’Unione Europea consegniamo agli alunni cossatesi delle scuole rinnovate e al passo con i tempi”.