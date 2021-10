Candelo, mezzi in campo per opere di pulizia: apre nuovo Ufficio Tributi (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone sindaco di Candelo)

Al via a Candelo i mezzi per la pulizia delle strada. Il sindaco Paolo Gelone lo descrive come “un servizio di decoro che come amministrazione abbiamo sostenuto e di cui valuteremo i risultati .Volevo ringraziare i tanti candelesi che sono stati davvero rispettosi dei cartelli che abbiamo apposto, permettendo ai mezzi di svolgere questo lavoro in modo più semplice ed efficace”.

Nelle scorse settimane si è attivato il nuovo Ufficio Tributi in piazza Castello dopo i lavori di completo rinnovamento. Il primo cittadino lo descrive “più funzionale, con più spazio a disposizione dei cittadini e degli operatori. Stiamo lavorando per una Candelo sempre migliore e vicina alle persone”.