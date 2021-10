Cinque medaglie per i tiratori biellesi FOTO

Cinque medaglie per i tiratori biellesi

Ottimi risultati dei tiratori biellesi ai Campionati Italiani di Tiro a Segno conclusi domenica 3 ottobre a Milano. I portacolori del TSN Biella sono tornati a casa con un argento, tre bronzi individuali e un prestigioso oro a squadre. La rappresentativa Master di Pistola Automatica, composta da Sandro Garbaccio, Ezio Veronese e Claudio Favetto, si è riconfermata ai vertici della graduatoria nazionale aggiudicandosi il titolo italiano.

La stessa formazione si era imposta nel 2019 a Bologna. Il terzetto laniero ha messo a segno 1.487 punti, precedendo le rappresentative di Perugia (1.486 punti) e Bologna (1.477). Nella stessa specialità da segnalare anche l’ottimo terzo posto individuale di Ezio Veronese nel Gruppo Gran Master e il 10° posto assoluto. Alberto Firemi è salito due volte sul podio. Nella Pistola Sportiva ha ottenuto un brillante secondo posto assoluto mettendo a segno 580 punti netti, suo nuovo primato personale, concludendo alle spalle dell’azzurro Massimo Spinella.

L’atleta del TSN Biella ha anche occupato la terza posizione nel Gruppo B della Pistola Automatica, raggiunto il quarto posto nel Gruppo B della Pistola a 10 metri e il 12° nel Gruppo A della Pistola Libera. Sul podio, a Milano, è salita anche Federica Donetti con il bronzo nel Gruppo A della Carabina a 10 metri femminile; nella sua prima finale nazionale in questa specialità, la giovane tiratrice biellese ha migliorato il suo limite personale portandolo a 614,9 punti. Federica Donetti si è poi qualificata in quarta posizione nel Gruppo A della Carabina Sportiva a terra, disciplina in cui fu campionessa italiana assoluta juniores nel 2019. A Milano era impegnato anche Claudio Favetto.

Il portacolori del team laniero, oltre a contribuire alla conquista del titolo italiano della PA Master, ha raggiunto il 7° posto nella graduatoria assoluta della PA Master, nonché il 6° nel proprio gruppo di merito. Nella Pistola Sportiva Master e nella Pistola Libera, Favetto si è rispettivamente piazzato in ottava e quindicesima posizione nella propria categoria. Nella Carabina a 10 master il biellese Donato Luigino ha occupato il 12° posto nel gruppo Gran Master.