Biella Motor Team, un Rubinetto ricco di soddisfazioni

Il Rally del Rubinetto, che si è disputato attorno al lago d’Orta, in provincia di Novara, tra sabato 2 ottobre ed il giorno dopo ha chiuso la Coppa Rally della zona piemontese e valdostana. La scuderia Biella Motor Team torna a casa con un bilancio positivo dopo una gara flagellata dalla pioggia.

Massimo Lombardi ed Erika Bologna, Volkswagen Polo R, con una prestazione maiuscola hanno ottenuto uno splendido quinto posto assoluto (quarto di classe R5) in mezzo ad avversari di vaglia. Buona anche la prova di Celestino Vietti e Luca Ferraris che hanno portato la loro Renault Clio S1600 al ventiquattresimo posto assoluto vincendo, soprattutto, la classe Super 1600. Quarto posto nell’affollata classe N2 e quarantanovesima posizione nella generale per la Peugeot 106 Rallye di Samuele Benetasso e Martina Decadenti. Tre posizioni più indietro si è classificato il navigatore Andrea Viola che, su una Renault Clio RS assieme a Federico Crepaldi, è riuscito a conquistare un bel secondo posto in classe N3. Ottantesimi all’arrivo Alessandro Colombo e Matteo Grosso che con la loro Peugeot 106 Rallye hanno portato a casa il successo in classe N1.

Novantesimi con vittoria in classe RSTB P 1.4 Alessandro Paiola e Fabrizio Zanon iscritti con un’Abarth Grande Punto. Le cattive notizie arrivano dal navigatore Alessandro Rappoldi che, assieme a Luciano Calini su una Renault Clio, è stato costretto al ritiro nelle battute iniziali. Missione compiuta anche per Massimiliano Gilardetti ed Edoardo Bertella che nello stesso week end erano impegnati nel Rally Terra Sarda in programma tra la Gallura e la Costa Smeralda. Con la loro Mini Cooper S hanno vinto la classe RSTB Plus 1.6 chiudendo quarantaduesimi assoluti. Il prossimo fine settimane la scuderia biellese sarà impegnata su due fronti. Matteo Ceriali e Luca Ferraris con l’abituale Ford Fiesta di classe R1 saranno al via del Rally 2Valli di Verona, penultimo appuntamento del Campionato italiano assoluto mentre al Rallylegend di San Marino sarà presente Carlo Boroli affiancato dall’esperto navigatore ligure Billy Casazza su una Subaru Impreza 555 gruppo A.