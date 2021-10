A un anno dal suo esordio Asia Sirolla è campionessa regionale di Enduro

Domenica 3 ottobre si è svolta la competizione di Enduro della Cumiana, terza tappa del circuito 4Enduro. È Asia Sirolla, che corre per l'Ucab Biella, 16 anni e new entry nel mondo dell’enduro, ad uscire vincitrice da questa prova, guadagnandosi il titolo di campionessa regionale. La storia di Asia in comincia all’età di 7 anni quando si avvicina per la prima volta al ciclismo e, in particolare, alla disciplina del cross country, la specialità principale della mountain bike.

Nel 2021 approda all’enduro e dimostra subito il suo grande potenziale, affrontando brillantemente il percorso di due discese e una salita: “Ho apprezzato molto il tracciato – racconta Asia – perché era nelle mie corde. Prediligo le sezioni basate sulla tecnica e per questo mi sono trovata a mio agio sin dal primo momento”.

Il circuito però non è ancora concluso e un’ultima prova attende la giovane campionessa il 17 ottobre a Roasio.