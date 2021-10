A Lessona arriva la Prevostura, in gara il vicecampione del mondo

Il cast di partecipanti de La Prevostura, sempre estremamente qualificato, si arricchisce quest’anno di una presenza di spicco: a Lessona (BI), nella tappa di chiusura del circuito Nord Ovest Mtb, ci sarà anche il colombiano Diego Alfonso Arias Cuervo (Giant Polimedical) che sabato scorso a Capoliveri (LI) ha conquistato una prestigiosa seconda piazza al Campionato Mondiale Marathon. In Piemonte Arias sarà al via per legittimare subito il suo nuovo status internazionale, ma sulla sua strada troverà molti avversari pronti a rovinargli la festa.

Anche Arias Cuervo avrà nel weekend l’occasione di scoprire i segreti del nuovo percorso approntato per la 22esima edizione della classica di fine stagione del calendario piemontese. Il tracciato è stato infatti reso ancora più tecnico ed impegnativo, con single track degni di nota, per un totale di 47 km per 1.400 metri di dislivello. Al fianco di questo, è confermato il percorso più breve, prettamente cicloturistico, di 22 km, ma la grande novità è che anche la Prevostura apre alle E-bike: chi vorrà competere con il proprio mezzo elettrico potrà farlo scegliendo prima della partenza quale dei due percorsi vorrà affrontare.

Non è solo questa la novità di quest’edizione: al fianco delle gare su lunga distanza sono previste anche le prove per Esordienti e Allievi che avranno il valore di recupero del Gran Prix d’Inverno regionale, posticipato a inizio stagione a causa della pandemia ancora dilagante in tutto il Paese. Epicentro della corsa saranno come di consueto gli Impianti Sportivi di Lessona, da dove verrà data la partenza alle ore 9:45. Iscrizioni ancora aperte nell’ultima settimana, si potrà provvedere fino a venerdì.

Per informazioni: Amici Mtb Lessona, tel. 340.1516377 e 334.1242662, www.laprevosturamtb.it