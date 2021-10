Reparto dialisi, Italia Viva chiede un intervento delle istituzioni

Italia Viva prende la parola sulla situazione Asl di Biella: <Chiediamo con forza che le Istituzioni intervengano per tutelare la salute dei cittadini e per garantire a chi si occupa quotidianamente della sanità di operare in un clima meno precario e conflittuale>. Scrivono in una nota i coordinatori Paola Raniero e Vittorio Barazzotto.

<Le notizie sulla sanità biellese, e su quella piemontese più in generale sono allarmanti. Lo erano già quando Italia Viva denunciava l’indebolimento della struttura del nuovo ospedale, il sostanziale disinteresse da parte della Regione Piemonte e la mancata convoca della conferenza della sanità da parte del sindaco del Comune Capoluogo. Lo è a maggior ragione, quando oggi i media riportano notizie di inarrestabili fughe di medici dall’Asl>. A questo per Italia Viva si aggiunge un ulteriore motivo di preoccupazione, se le notizie che giungono dall’interno venissero confermate, che riguarda il reparto dialisi. <Un settore delicato - scrivono -, per il quale si prospettano addirittura interventi su tre turni, costringendo i pazienti e i loro accompagnatori a ulteriori sacrifici. Le voci di un possibile trasferimento del reparto aggrava una situazione già precaria. Non crediamo siano sufficienti i benefit proposti dai sindacati. Riteniamo prioritaria la riorganizzazione dei reparti, potenziandoli, con l’immediata assunzione del personale mancante. La classe politica locale ha dimostrato in più occasioni di essere inadeguata. La recente crisi di Giunta ha messo in risalto lacune che si erano già manifestate a inizio legislatura. Le liti tra i rappresentanti dei partiti locali in Regione non fanno che peggiorare la situazione>.