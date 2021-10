Elezioni 2021, l'analisi del voto: balza all'occhio la scarsa affluenza

Sono stati otto i comuni che sono andati al voto nella provincia di Biella, distribuiti equanimemente tra le vallate la pianura: una tornata elettorale posticipata di qualche mese causa pandemia che, però, non ha suscitato grandissimi entusiasmi e partecipazione. E così balza all’occhio proprio la scarsa adesione da parte dei cittadini a un esercizio democratico che dovrebbe essere sentito, a maggior ragione quando si decide il nome di chi dovrebbe governare la piccola o grande comunità di cui tutti noi facciamo parte.

Disaffezione, menefreghismo, mancanza di responsabilità, possono essere tante le cause che non creano grande entusiasmo. Prova ne sia proprio l’elezione del nuovo sindaco di Torino che ha visto la partecipazione di meno di un cittadino su due (48 % la percentuale) alla tornata amministrativa. Eppure parliamo della politica della pulizia delle strade, del decoro, della pianificazione urbanistica del luogo in cui si vive, delle politiche sanitarie (il sindaco è proprio la massima autorità in tal senso) fino ad arrivare anche all’attività sportiva e ludica. In provincia le percentuali sono più alte che nei grandi centri, ma il clima di sfiducia dell’elettore medio è palpabile. Ed è così che si accoglie con gioia anche qualche buona notizia, come la vittoria di un giovane che all’età di 21 anni ha deciso di dedicare buona parte della sua vita futura, almeno per i prossimi cinque anni, al governo del suo paese, parliamo naturalmente del primo cittadino di Zumaglia.

Impegno e passione è quello che anima i civici cittadini dei piccoli paesi. A tutti coloro che sono stati eletti il migliore in bocca al lupo per una vita amministrativa che sia soddisfacente in modo che facciano recuperare anche un po’ di passione a tutti coloro che si sono allontanati nel tempo dall’attività pubblica. Ne abbiamo bisogno tutti.