“Pedalando su un filo d’acciaio”, il nuovo libro di Carlo Calcagni

Per la prima volta a Biella, il Colonnello del Ruolo d’onore Carlo Calcagni si racconta. Mercoledì 6 ottobre, alle 21, nella Sala Conferenze del Museo del Territorio – Chiostro di San Sebastiano (via Q. Sella 54-56) presenterà il suo libro “Pedalando su un filo d’acciaio“, edito da Edizioni G.A., definito un vero “inno alla vita”. L’autore parlerà della sua incredibile storia di uomo, di soldato e di atleta. Un grande esempio di resilienza, una vita al limite dell’impossibile, fatta di dolore, di sofferenza, di invasive terapie quotidiane per poter sopravvivere, ma che non gli hanno mai tolto la speranza, la forza e la determinazione per continuare a lottare per sé e per tutte quelle persone che in lui ritrovano la capacità e la forza di reagire alle avversità della vita. Ingresso consentito ai possessori di green pass.