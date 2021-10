Da Cna"Premio Bimbo Faber", un premio annuale che onora persone che si sono distinte in azioni e opere di rilevanza e interesse per il territorio

La CNA di Biella istituisce un Premio annuale che sarà presentato ufficialmente giovedì 16 al Relais Santo Stefano, che onori persone che nell’anno si siano particolarmente distinte in azioni ed opere di rilevanza e interesse concreto per il bene del territorio biellese. Il Premio consolida l’impegno di CNA Biella per il territorio che attraverso l’opera “Bimbo Faber”, realizzata dall’artista biellese Daniele Basso nel 2019, 50° anniversario dell’Associazione, intende raccogliere in sé i valori fondamentali di CNA Biella, e, attraverso le emozioni che solo l’arte sa regalare, condividere con i soci e tutta la comunità l’energia creativa dei progetti futuri, orientati alla crescita nel rispetto dell’uomo e del suo benessere. Un impegno che nasce dalla passione per il proprio mestiere e dall’incontro del mondo dell’artigianato, delle micro, piccole e medie imprese con l’arte, per tracciare nuove rotte in cui ritrovare il significato del nostro agire nell’Italia dei distretti d’eccellenza, dove varietà e differenze sono un’enorme ricchezza e la chiave del successo nel mercato globale di oggi e di domani.

Il Premio Bimbo Faber nasce a cavallo di due mondi. Nel mezzo un evento tragico e doloroso che ha fatto vacillare le nostre certezze, come l'economia di tutto il paese e del mondo in generale. Fin dentro ogni fibra. In questa “condizione di mezzo” abbiamo però riscoperto il valore della Comunità. In parte per l’assenza forzata di rapporti, in parte per quel sentimento comune che ci fa tutti riscoprire “più italiani” di ieri. Più vicini col cuore. L’opera Bimbo Faber di CNA Biella, realizzata dall’artista Daniele Basso, in tempi non sospetti anticipava questo desiderio e necessità di Comunità, e oggi il Premio interpreta questo sentimento di riconoscenza verso chi, in autentica autonomia, già operava e opera per il bene comune. Ecco il valore di questo riconoscimento: dire loro che non sono soli. Ed anche a tutti noi. CNA Biella, come una famiglia, non solo accompagna gli imprenditori e le imprenditrici nelle necessità quotidiane, attraverso gli aiuti operativi delle sue attività, ma ne supporta anche le aspirazioni, le ambizioni ed i sogni. E lo fa con questo gesto concreto di attenzione alla persona, all’individuo, alla donna e all’uomo. Premiando modelli positivi da seguire, capaci di migliorare concretamente la realtà in cui viviamo, il territorio biellese e la nostra cultura, espressione autentica della nostra identità. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa In questo percorso da fare insieme, siamo accompagnati anche da amiche e amici nel ruolo di “Ambasciatori Bimbo Faber”, figure di riferimento nei propri e diversi ambiti di competenza, che hanno sposato il progetto e che ci aiutano ad individuare “persone, azioni e progetti” meritevoli del Premio, al fine di candidare davvero, in modo trasversale e capillare, quanto più possibile le migliori iniziative che di anno in anno avranno luogo sul nostro territorio. <Il premio Bimbo Faber - ricorda Daniele Basso - fonda così nella collettività e nell’impegno diffuso, le radici del proprio valore, che restituisce alla collettività sotto forma di riconoscimento condiviso. Perché fare di Biella e del biellese un territorio ogni giorno migliore e più accogliente, è un impegno di tutti>.