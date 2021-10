Bambini vasai per un giorno al Museo del Territorio

Sabato 9 ottobre 2021, al Museo del territorio Biellese in via Quintino Sella 54, i bambini dagli 8 ai 10 anni potranno partecipare al laboratorio “Vasai di 3500 Anni Fa”.

Il percorso esperienziale darà ai bambini la possibilità di percorrere le tappe che hanno condotto l’uomo a realizzare contenitori di terra ed acqua.

Vasai per un giorno, impareranno non solo a modellare, ma anche a decorare i manufatti proprio come un uomo dell’età del Bronzo vissuto all’interno del sito palafitticolo di Viverone.