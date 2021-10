A Cossila San Grato ritorna il "Caffè del benessere"

A ottobre ritornano le iniziative dirette agli anziani del "Caffè del Benessere" organizzate dall'Associazione di Volontariato "Anzitutto". Si inizierà a Cossila San Grato, presso il salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso in via Santuario d'Oropa 75, sopra al bar San Grato. In ottemperanza alle norme vigenti è necessario che i partecipanti siano provvisti di green pass, mantengano il distanziamento e siano dotati di mascherina. Non è necessaria la prenotazione, saranno consentiti gli ingressi fino al raggiungimento del numero massimo dei posti consentiti.

Gli incontri avverranno tra le 15 e le 17. Il primo in calendario si svolgerà giovedì 21 ottobre e l'argomento trattato sarà "Deficit della deambulazione e cadute degli anziani", Relatore il Geriatra Bernardino Debernardi. Seguirà giovedì 18 novembre l'incontro su "Invecchiamento del rene. Ipertensione arteriosa", relatore il dottor Ilario Mauro Berto, Nefrologo già Responsabile della Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Biella. Ultimo incontro in calendario giovedì 2 dicembre "Parliamo di diabete" con relazione della dottoressa Rita Graziella Guarnieri, Diabetologa e Responsabile della Diabetologia della ASL di Biella.

Alla fine degli incontri un caffè o altro offerti dagli organizzatori, sempre nel rispetto della normativa vigente. L'iniziativa in oggetto è resa possibile dalla collaborazione di Anzitutto con la Società Operaia di Mutuo soccorso di Cossila, Bar San Grato, Associazione Soggiorno Anziani di Favaro, Auser Biella, Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, CTV - Centro Territoriale per il Volontariato.