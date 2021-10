REACH4texiles, per una sorveglianza equa ed efficace del mercato sui prodotti tessili

Ogni anno, circa 28 miliardi di capi d'abbigliamento circolano in Europa, l'80% dei quali sono importati da paesi al di fuori della giurisdizione dell’Unione Europea. Inevitabilmente, questi enormi volumi pongono grandi sfide alle autorità di sorveglianza del mercato che sono chiamate a garantire che i prodotti pericolosi non conformi alla legislazione UE siano tenuti lontani dai cittadini dell'UE. L'Unione Europea ha la legislazione chimica più completa del mondo, impostata per proteggere i consumatori, l'ambiente e, se correttamente gestita, anche la competitività1 del business; tuttavia questo quadro normativo non è ancora accompagnato da un sistema di controllo efficace.

Il progetto REACH4texiles riunisce gli attori chiave per affrontare tre obiettivi: - Tenere i prodotti non conformi lontani dal mercato unico.

- Aumentare le competenze e le conoscenze.

- Consolidare una rete di enti e istituzioni che affronti le tematiche chimiche nei prodotti tessili e che applichi il regolamento UE 2019/1020.

Il progetto, della durata di 2 anni, condividerà le migliori pratiche, identificherà approcci efficienti per evitare che prodotti non conformi vengano immessi sul mercato, offrirà formazione e supporto per una sorveglianza più efficace e per condizioni di parità. REACH4textiles accoglierà inoltre con favore e promuoverà la collaborazione con le autorità interessate in tutti gli Stati membri dell'UE. Sostenuto dalla Commissione Europea DG Growth, il team del progetto è coordinato dal centro belga di test e ricerca Centexbel e include la confederazione europea dell'industria tessile e dell'abbigliamento, EURATEX, l'associazione nazionale tedesca del tessile e della moda Textile und Mode, T+m, l'associazione italiana Tessile e Salute, che si avvarrà di Centrocot per l’esecuzione delle prove di Laboratorio e la valutazione dei risultati. SMI Sistema Moda Italia sostiene con favore l’iniziativa e molte altre associazioni industriali europee e autorità nazionali sono invitate a essere coinvolte nelle attività del progetto.