Alberto Pernici di Cabogas estende l’offerta di energia sostenibile per la stagione 2021

In questi tempi, soprattutto dopo l’ondata di pandemica, il settore dell’energia ha subito molteplici cambiamenti, molto spesso legati al costo della fornitura. In un clima di grande incertezza come quello che stiamo vivendo è importante ricavare delle aree di sicurezza quando ci si ritrova a scegliere e gestire le proprie spese.

Da queste considerazioni prende il via l’iniziativa di Alberto Pernici di Ecp Energy (azienda che commercia GPL per il riscaldamento e agenzia piemontese di Gabogas2) che, già nel 2020, aveva studiato un’offerta costruita intorno al concetto di energia sostenibile.

Partendo da una valutazione dei consumi di gas relativi al riscaldamento, Alberto elabora un piano di spesa per la clientela con prezzi del gas calmierati e modellati in base ai consumi previsti ed esigenze particolari. È possibile anche usufruire di buoni sconto anche sull’acquisto di caldaiette a gas di nuova generazione fino ad un tetto massimo del 40% dai listini.