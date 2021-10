"Bon Voyage! " ha aperto la rassegna di Panorami Sonori al castello di Roppolo

Si è tenuto lo scorso 2 ottobre presso il Castello di Roppolo il concerto dal titolo "Bon Voyage!" con protagonista il Morgen Piano Trio che, con le musiche affascinanti e complesse di Shostakovich e Ravel, ha saputo trascinare il pubblico in un'esperienza entusiasmante e coinvolgente mantenendo viva la tensione fino all'ultima nota.

Questo è stato il primo dei 5 concerti previsti (2-9-23-30/10 e 13/11) per Panorami Sonori, appendice autunnale della rassegna concertistica Suoni in Movimento – percorsi sonori nella rete museale biellese.

Il progetto, interamente dedicato ai giovani, è curato dalla sezione giovanile di N.I.S.I. ArteMusica e ha l’intento di valorizzare realtà di giovani musicisti professionisti nell’ambito della musica classica, mettendole in contatto tra loro e creando contaminazioni e collaborazioni artistiche, con l’ambizione di dar vita ad una rete duratura di interazione.

La rassegna si avvale della collaborazione di Slowland Piemonte e si realizza nelle splendide sedi del Castello di Roppolo e della Woolbridge Gallery di Biella, realtà uniche e differenti tra loro che incorniciano il programma musicale proposto in un connubio tra musica, arte e paesaggio. La scelta degli spazi è stata operata per valorizzare al meglio i programmi musicali, le formazioni ospitate e la qualità dell’ascolto che viene proposta al pubblico. Gli appuntamenti previsti al Castello di Roppolo sono dedicati alla musica da camera e prevedono formazioni dal duo al quintetto. La sala che li ospiterà è la cornice perfetta per questo genere di musica, nata nei salotti e non concepita in origine per grandi spazi, dotata di un’intimità che solo in questo tipo di ambienti si può cogliere a pieno, con un clima familiare e senza barriere formali che spesso creano distanza tra interpreti e fruitori. L’ultimo appuntamento, il 13 novembre, è invece dedicato alla modernità, con in programma Histoire du Soldat di Igor Stravinsky, opera da camera in due parti che prevede una compagine di strumentisti più ampia e una realizzazione teatrale. Per valorizzare al meglio questi aspetti è stata scelta come luogo ospitante la Woolbridge Gallery di Biella, un nuovo importantissimo polo per l’arte moderna e contemporanea situato negli spazi dell’ex fabbrica tessile Lanificio Pria affacciata sul torrente Cervo.

Il prossimo concerto in programma sarà sabato 9 ottobre alle ore 18 al Castello di Roppolo. Un concerto unico nel suo genere dal titolo Luci e Ombre. Protagonista è il Duo InContra formato da Camilla Patria al violoncello e Tommaso Fiorini al contrabbasso. Il repertorio in programma si compone di brani che spaziano dal ‘700 ai giorni nostri, con un filo conduttore che è l'alternanza di brani che generano un forte contrasto tra chiarezza e oscurità, trascinando l'ascoltatore in un vero e proprio viaggio sonoro.