Scontro auto-motorino a Biella, 14enne ferita: traffico e code alla rotonda della stazione (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Code e traffico rallentato alla rotonda della stazione San Paolo di Biella per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 17.30 di oggi, 6 ottobre. A rimanere coinvolte, per cause da accertare, un'auto condotta da un anziano e un motorino guidato da una 14enne.

Ad avere la peggio proprio quest'ultima, caduta a terra e prontamente assistita dal personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarla in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto.