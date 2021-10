Morto l'ex consigliere delle Funivie Oropa Roberto Magliola, il ricordo dell'ex presidente Pollono

Lutto a Biella per la scomparsa di Roberto Magliola, ex consigliere delle Funivie Oropa: aveva 64 anni. A ricordarlo in queste ore l'ex presidente Andrea Pollono: “Ieri sera ho appreso che l'ex consigliere Roberto Magliola, che faceva parte dello splendido gruppo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Funivie Oropa che ha supportato il mio mandato di Presidente, ci ha lasciati. La tristezza che mi ha colto ha rinnovato in me il ricordo di quanto ognuno sia stato prezioso per la causa condivisa e di quanto affetto vivrà per sempre in me. Roberto, sono felice di averti conosciuto e ti ringrazio per tutto ciò che hai potuto fare. Possa tu riposare in pace per l'eternità”.