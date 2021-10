Candelo piange lo storico volontario della Pro Loco Renato Fiorino

Candelo e il mondo dell'associazionismo piangono la morte di Renato Fiorino, uno dei primi volontari della Pro Loco. Aveva 86 anni. Sempre attento e partecipe, era il responsabile del settore logistico.

“Il Consiglio Direttivo esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la sua perdita – scrivono dalla Pro Loco - Già membro del Consiglio Direttivo e dal carattere un po' schivo e burbero, è stato per lungo tempo una delle colonne portanti della nostra associazione. Chi ha avuto modo di conoscerlo in questi anni sa quanto Renato tenesse alla nostra Pro Loco: la sua amicizia, il suo impegno e la sua correttezza hanno insegnato moltissimo a noi e a tutti i volontari che di volta in volta lo aiutavano nei suo compiti. Per questo lo ringraziamo e non lo dimenticheremo mai”.

Ai messaggi di cordoglio di queste ore si è aggiunto il toccante post del presidente dell'Iris Mariella Biollino, già sindaco di Candelo: “Ci ha lasciato Renato Fiorino, uno dei primi volontari della Pro Loco, un mio collaboratore prezioso. Sempre attento e partecipe, era il responsabile del magazzino che teneva in modo impeccabile. Partecipava a tutti i consigli e diceva il suo parere con grande senso critico evidenziando sempre le conseguenze di ogni scelta. Si era una grande famiglia e Renato era per me un collaboratore speciale. Ci legava un profondo affetto. Negli ultimi anni andavo personalmente a fargli gli auguri a Natale e insieme ricordavamo i tempi della grande famiglia della Proloco di Candelo. Grazie Renato per tutto quello che hai fatto, ma soprattutto per quello che hai insegnato a me e a tutto il Consiglio di allora. Riposa in pace”.

Come da sua volontà, verrà impartita una Santa Benedizione in forma privata; le esequie sono affidate alle Onoranze Funebri Caldera.