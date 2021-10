Biellese muore all'improvviso a Sharm el-Sheikh

È mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari Elio Villano: aveva circa 60 anni. La morte l'ha raggiunto in vacanza a Sharm el-Sheikh. Artigiano ed ex cantoniere di Vigliano Biellese, aveva militato nel Biella Rugby negli anni '80 mostrando buone doti atletiche. Non si conosce al momento la data dei funerale, in attesa del rientro in Italia della salma.