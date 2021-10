Biella, manovre pericolose al volante e corse a zig zag nella notte: erano ubriachi i due conducenti

Weekend da dimenticare per due biellesi sottoposti ai controlli etilometrici e trovati positivi alla guida.

Nel primo caso, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un'auto di grossa cilindrata che, nella prima serata di venerdì, 1° ottobre, stava procedendo lungo la strada Trossi con manovre azzardate e al limite del consentito. Si sono subito attivate le forze di Polizia e il mezzo è stato intercettato e fermato in prossimità della rotonda di corso San Maurizio, a Biella. La donna al volante, una 54enne, è stata sottoposta agli accertamenti di rito e trovata positiva all'alcol test con un tasso pari a 2,32 mg/l. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza, insieme al ritiro della patente e al sequestro del veicolo.

Simile destino anche per un 34enne biellese che, secondo le prime ricostruzioni, stava procedendo a zig zag lungo viale Macallè, intorno alle 2 di notte. Fermato per un controllo dagli agenti, è risultato positivo al tasso alcolemico per un valore di circa 1,47. Anche per lui deferimento e patente saltata.