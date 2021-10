Asfalto viscido per piogge, con la moto finisce fuori strada (foto di repertorio)

Attimi di paura a Valle Mosso per un incidente autonomo avvenuto nella giornata di ieri, 5 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo a bordo della sua moto è finito fuori strada in prossimità di una curva: a provocare il sinistro potrebbe essere stato il manto stradale reso viscido dalle abbondanti precipitazioni di queste ore.

Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito. In questi casi si raccomanda la massima cautela alla guida e una velocità moderata per evitare situazioni di aquaplaning derivanti dalle forti piogge.