La pioggia non ferma il pubblico, grande successo a Candelo per i fumetti al Ricetto e la caccia al tesoro (foto dalla pagina Facebook del sindaco Paolo Gelone)

Grande partecipazione a Candelo per i due eventi in programma domenica scorsa: Fumetti al Ricetto e Caccia al Tesoro Touring hanno riempito il borgo medievale e le vie del paese, nonostante la pioggia battente. A riprova dell'enorme richiamo di entrambe le manifestazioni.

Soddisfatto il sindaco Paolo Gelone: “Dietro ad ogni azione c'è lavoro, impegno; ci sono persone, tempo, fatica, pianificazione, imprevisti, partecipazione. Amministrazione, istituzioni del Territorio (come Fondazione CRB che anche quest'anno sostiene questa iniziativa) e Associazioni insieme per la cultura e per ripartire con forza e convinzione. Avanti così”.