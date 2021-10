Auto: “Sapevi che sul volante possono esserci più batteri che in un bagno pubblico?”

Dopo il rientro dalle vacanze, con il ritorno alla routine - lavorativa e scolastica - l’estate sembra ormai solo un ricordo. Ma siamo certi di aver rimesso tutto in ordine?

Infatti, dopo una vacanza di lunghi o brevi tragitti, a causa degli spostamenti, del trasporto di bagagli in viaggio e dell’utilizzo in generale del mezzo, si annida lo sporco sia all’interno che all’esterno della macchina, a cui spesso non facciamo troppo caso. Sedili, tappetini, vetri, bagagliaio sono alcuni dei punti più a rischio in cui resta sempre quella sabbia residua fastidiosa che sembra non andarsene mai, neanche dopo mille controlli.

Il lavaggio della propria auto è sempre stato un passaggio poco considerato; molti, infatti, puliscono la propria auto - dentro e fuori - solo una volta all’anno mentre, addirittura, c’è chi non lo fa mai.

È stato studiato però, negli anni, che in un volante sporco o poco igienizzato possono annidarsi batteri quattro volte superiori rispetto a quelli che si annidano in un bagno pubblico. Ebbene sì: in quella che sembra la parte più pulita dell’auto, in realtà possono nascondersi fino a 700 tipi di batteri diversi. Spesso, la causa, è proprio il deposito di piccole quantità di cibo che, cadendo sotto ai sedili, con l’aria condizionata e il sole, diventano una buona “casa” per microrganismi; senza contare tutti i posti che frequentiamo, come le stazioni di servizio, in cui le pompe vengono toccate da molte persone ogni giorno.

Christian Grasso di Autolavaggio Spunton vuole lasciare quindi alcuni preziosi consigli per cercare di ridurre la presenza di sporco all’interno dell’auto: ad esempio, quello di pulire periodicamente le superfici interne sanificandole con prodotti appositi, portando particolare attenzione al volante, al cambio e alle chiavi; inoltre, sostituire i filtri dell’aria condizionata disinfettandoli con gli appositi spray; infine, aspirare la tappezzeria e lavarla con gli appositi prodotti detergenti, prestando particolare attenzione ai tappetini.

Christian sa bene quanto la pulizia sia la regola numero uno per vivere al meglio la propria auto, ricordandolo sempre alla propria clientela. Per assisterla a 360°, soprattutto per chi non ha tempo di effettuare la pulizia da solo, propone un lavaggio interno completo, in cui sedili, moquette, pannelli verranno lavati e sanificati in ogni piccola parte, tornando come nuovi. Utilizza un trattamento di pulizia a vapore caldo che rimuove lo sporco in profondità senza danneggiare le superfici. Anche le plastiche vengono trattate con prodotti specifici, che rimuovono segni e macchie. Dopo il lavaggio, effettua una profonda sanificazione all’ozono, molto importante soprattutto nel periodo che stiamo vivendo, perché rimuove microbi e batteri che si annidano anche in profondità nei tessuti. “L’auto è un piccolo ambiente in cui vengono trascorse però molte ore – spiega – ed è per questo che è importante mantenerlo pulito e sanificato periodicamente”.

