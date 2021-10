Screening nelle scuole, avanti tutta

Dopo i progetti “pilota” che hanno interessato le elementari di Viverone e quelle del Vandorno (l'anno passato erano interessate solo le medie), l’azione di screening per gli alunni delle scuole del territorio da parte dell’Asl prosegue con la nuova modalità prevista dalla Regione anche nelle altre scuole.

Proprio in questi giorni, i dirigenti del capoluogo stanno provvedendo a informare i genitori e a chiedere loro il consenso. Il modulo di partecipazione distribuito in forma cartacea agli studenti deve essere restituito, debitamente compilato, sia in caso di adesione che non adesione.

L'effettuazione del tampone salivare per gli alunni della scuola elementare avverà ogni 15 giorni, presso l'istituto scolastico. L'effettuazione del tampone degli alunni della scuola secondaria non sarà salivare, ma avverrà una volta al mese presso l'hub vaccinale Biverbanca in via Carso 15 Biella (con libero accesso dalle ore 9.00 alle ore 19.00).