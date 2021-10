Rivoluzione digitale a Biella: buoni alimentari e contributi Tarip la domanda online

<E' un primo passo, molto importante che permetterà di usare il portale anche per pratiche edilizie e per molto altro ancora>, commenta l'assessore all'Innovazione Tecnologica Massimiliano Gaggino, che in conferenza stampa con l'assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi ha presentato la novità.

<In Italia il processo di digitalizzazione dei servizi risulta indietro e in ritardo rispetto ad altri Paesi, noi invece rispondiamo presente e stiamo iniziando a erogare tanti servivi in attesa dell'App Biella Facile che diventerà punto di riferimento in possesso di ogni cittadino>, conclude Gaggino.

La grande novità consiste che in conseguenza dell'emergenza Covid, i nuovi sostegni attraverso l'erogazione dei buoni alimentari e contributo Tarip che valgono in complesso 185 mila euro dei quali 100 per gli alimentari, dovranno essere richiesti on online. Rimane attivo il numero 335.1308752 per le persone che avranno difficoltà il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30.

<La raccolta delle domande è attiva da oggi e andrà avanti fino al 26 novembre - spiega l'assessore Scaramuzzi - . Ma man mano che arriveranno le domande per i buoni alimentari le evaderemo. Diverso per la Tarip che gestirà direttamente Seab>. Accedere al servizio è facilissimo: basta entrare nel sito del Comune, quindi nello Sportello unico digitale autenticandosi con Spid, Carta nazionale dei servizi o similari. <Un'altra novità - continua l'assessore Scaramuzzi - è che non saranno più distribuiti singoli buoni cartacei ma blocchetti di voucher del valore singolo di 10 euro spendibili nei centri convenzionati che renderemo noti nei prossimi giorni>.

In particolare, i buoni spesa saranno per le famiglie composte da una o 2 persone 300 euro, 3 o 4 da 400 euro, da oltre 4 da 600 euro. Chi li richiede dovrà risiedere a Biella, essere in difficoltà economica legata al Covid, aver perso il lavoro e non dovrà essere precettore di reddito di cittadinanza. Per il contributo Tarip, possono invece fare richiesta solo le famiglie che non abbiano maturato morosità antecedenti al 2020. Gli aiuti in questo caso arrivano fino a 400 euro.