Piano Scuole Valdilana, a Valle Mosso la succursale del liceo del Cossatese

Nella seduta di seconda convocazione di venerdì 1° ottobre, il consiglio provinciale di Biella (presenti il presidente Foglia Barbisin, il vice Ramella Pralungo ed i consiglieri Maio, Mosca e Vazzoler) ha approvato lo schema di convenzione per il passaggio in proprietà all’ente provinciale dell’edificio che oggi ospita le scuole primaria e secondaria di primo grado della municipalità di Valle Mosso, e dove, secondo il piano scuole di Valdilana, sarà trasferita la succursale del Liceo del Cossatese e Valle Strona, che oggi ha sede a Mosso.

Il fatto che, a partire dall’anno scolastico 2022-2023, i ragazzi di elementari e medie di Valle Mosso faranno il percorso inverso ha scatenato, nei mesi scorsi, la contestazione dei genitori di Valle Mosso. Contestazione che i consiglieri provinciali Moggio, Pollero e Bocchio avevano ricordato all’aula nella seduta di prima convocazione di giovedì 30 settembre, per poi abbandonare il consiglio dopo che la loro richiesta di rinvio dell’approvazione delle convenzione era stata respinta.

Questa la motivazione per cui, venuto meno il numero legale giovedì, il consiglio, con l’assenza degli stessi, si è riunito venerdì in seconda convocazione.

Nel merito, la convezione prevede che l’edificio, del valore di 3,6 milioni di euro, entri in possesso della Provincia, la quale corrisponderà a Valdilana 1,2 milioni e ed effettuerà l’intervento di miglioramento sismico pari a 2,4 milioni.

Inoltre la Provincia si carica i mutui che Valdilana ha stipulato per questo edificio, il cui residuo è 500mila euro. E, in merito alla vecchia sede di Valle Mosso del liceo, chiuso nel 2019 per questioni sismiche, l’ente provinciale si impegna alla demolizione per 425mila euro ed alla bonifica dei pavimenti dall’amianto per 120mila euro.

Il vice presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, relatore della proposta spiega la decisione: “Noi, senza entrare nel merito del loro piano scuole, di abbiamo chiesto a Valdilana se, sul loro territorio, c’erano edifici per ospitare una scuola superiore e Valdilana ha indicato quella scuola”.

“E’ una scelta strategica – continua Ramella Pralungo,- perché Valle Mosso è a fondo valle, quindi più facile da raggiungere dalla sede principale di Cossato, una scelta di vicinanza alla montagna perché questa amministrazione vuole mantenere una scuolA nella Valle di Mosso, ed una scelta coerente con quella, presa dalla parti sociali come presidi e sindacati, di unificare i due istituti compresivi prima presenti in Valle dopo la nascita di Valdilana”.