"Grazie sindaco e buon lavoro!", le congratulazioni al nuovo sindaco di Castelletto Cervo

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma di Maria Cristina Bisco che si congratula con il nuovo sindaco di Castelletto Cervo:

Ad appena due giorni dal risultato delle elezioni comunali 2021 di Castelletto Cervo, è con molta emozione ed entusiasmo che ringrazio tutti per averci scelto; particolare grazie a coloro che hanno espresso la preferenza anche per me. Farò il possibile per non eludere le aspettative. Non ne abbiano gli elettori, che sono il pilastro fondamentale di questo ns. nuovo percorso amministrativo, ed è grazie a loro se oggi mi posso congratulare con il ns nuovo sindaco, ma credo che gli sia dovuto per il suo esserci sempre stato anche nel suo precedente mandato da Vice Sindaco, Congratulazioni, Sindaco!

Grazie per la speranza che hai ridato a grandi e piccoli, perché speranza significa vita, significa positività, significa alzarsi al mattino e sapere che prima o poi qualcosa cambierà, significa avere la consapevolezza che domani sarà un giorno migliore di oggi, significa non rassegnarsi di fronte alle difficoltà che sicuramente incontreremo. Infine, un grazie ed un augurio particolare mi sento di rivolgerlo proprio ad una squadra ben assortita formata da persone che hanno la giusta esperienza per assumere decisioni in modo ponderato e da giovani professionisti, dotati di quel pizzico di follia necessaria per riuscire in quest'impresa. Ancora non so se avrò l'onore di essere al tuo fianco, di intraprendere con te una nuova strada e lasciare traccia di noi tutti, tuttavia voglio che tu sappia che te ne sarò per sempre grata; per l'opportunità che mi hai voluto offrire, perciò che ho scoperto in questo breve ma intenso viaggio. Grazie sindaco e buon lavoro!