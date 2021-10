Trofeo Tenuta Castello By Bertolino Moquettes, weekend tra Saranno Famosi e Coppa Biverbanca

Grande successo per il classico Trofeo Tenuta Castello By Bertolino Moquettes (18 buche, Stableford, 3 categorie) che sabato al Gc Cavaglià ha visto al via oltre ottanta partecipanti. La gara prevedeva anche i campionati sociali del Gc Tenuta Castello che sono stati vinti da Roberto Pero (1° netto con 44 punti) e Alberto Garziero (1° lordo con 17).

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Rudy Saccà Cavaglia' punti 36, 1° Netto Alberto Gamma Biella Betulle 37, 2° Netto Ferdinando Filippone Cavaglia' 34, 3° Netto Paolo Protti Cavaglia' 34, 4° Netto Stefano Pastore Cavaglia' 33, 5° Netto Filippo Peretti Cucchi Cavaglia' 31. 2a categoria: 1° Netto Stefano Cesana Crema 41, 2° Netto Gianni Massaglia Cavaglia' 41, 3° Netto Franco Panatero Cavaglia' 40, 4° Netto Massimo Guidetti Alpino 40, 5° Netto Lorenzo Paravella Cavaglia' 40. 3a categoria: 1° Netto Stefania Genta Biella Betulle 45, 2° Netto Pier Giovanni Deandrea Cavaglia' 45, 3° Netto Roberto Pero Tenuta Castello 44, 4° Netto Alberto Garziero Tenuta Castello 40, 5° Netto Luca Zucchetti Cavaglia' 40. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglia' 38, 2° Ladies Silvia Malinverni Cavaglia' 35. 1° Seniores Antonio Nunziata Cavaglia' 39.

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la tappa del circuito con finale nazionale Vivigolf (18 buche, Stableford, 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Max Hofer Castelconturbia punti 32, 1° Netto Enrico Petruzzelli Settimo 34, 2° Netto Maurizio Giletta Crema 33. 2a categoria: 1° Netto Michele Delle Cave Settimo 40, 2° Netto Emanuele Giachino Aosta 39. 3a categoria: 1° Netto Piero Cantele Cavaglia' 47, 2° Netto Andrea Naborrini Cavaglia' 41. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglia' 32. 1° Seniores Giovanni Vasta Cavaglia' 40. Nearest buca 9 Tommaso Cantele mt 1,04.

Proseguono le gare e gli eventi al Golf Club Cavaglià. Mercoledì si disputerà la tappa del Golf Friends Tour 2021 (18 buche, Stableford, 2 categorie). Venerdì ritorna il circuito infrasettimanale Golf Sì (18 buche, Stableford). Sabato spazio alle giovani promesse con la finale del Circuito “Saranno Famosi” che vedrà in azione 130 giocatori delle categorie Under 12/14. Nell’occasione il campo sarà riservato alla gara fino alle ore 15 circa (driving range aperto). Domenica ospiteremo la classica Coppa Biverbanca (18 buche) che chiuderà il weekend. A fine gara dopo la premiazione seguirà rinfresco con pasta. Info ed iscrizioni 0161/966771 – segreteria@golfclubcavaglia.it.