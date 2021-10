Ginnastica Biella vince la prima gara in calendario

È cominciata nel migliore dei modi possibili la stagione agonistica di Ginnastica Biella. A Torino infatti, domenica 3 ottobre, Ginnastica Biella si è aggiudicata la prima prova a Squadre del Campionato Allieve Gold 2.

Agnese e Benedetta Vella, Giulia Gaggino, Rebecca Cangiano, Veronica Pastorato e Warda Shimi, pur commettendo qualche errore di troppo, non hanno avuto difficoltà a salire sul gradino più alto del podio. Portate in gara dalla tecnica Irina Sitnikova, non possono che migliorarsi ancora in vista della seconda prova.