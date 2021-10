De Lima: "Il Partito Democratico è tornato tra la gente"

Il Pd biellese prende la parola sulle elezioni che si sono appena concluse.

"La Segreteria del Pd Biellese esprime la propria soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti dalle coalizioni di centrosinistra nelle città, capoluoghi di regione, di Milano, Bologna e Napoli e rivolge un grande in bocca al lupo ai propri candidati Gualtieri e Lo Russo e Gualtieri arrivati al ballottaggio a Roma e Torino. Queste elezioni amministrative hanno premiato la serietà, l'attenzione prioritaria per la salute pubblica ed il senso di responsabilità che hanno contraddistinto il Pd nella gestione della pandemia. Il Partito Democratico, sotto la direzione di Enrico Letta e prima di Nicola Zingaretti, è tornato tra la gente con proposte credibili e con un'idea chiara di governo dei territori. Un grande ringraziamento va ai tanti militanti democratici che con passione ed impegno hanno permesso di ottenere queste importati elezioni. L'ascolto delle esigenze delle persone e lo spirito di servizio del Pd si sono dimostrati vincenti e dovranno continuare sempre di più ad orientare l'azione del partito>.