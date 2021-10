Banchi a rotelle, ancora scintille tra Azzolina e Patelli

I banchi a rotelle tornano a far discutere. E protagonisti del dibattito locale e non solo sono l'onorevole Lucia Azzolina, ex Ministro alla Pubblica Istruzione e l'onorevole Cristina Patelli.

A prendere la parola per prima è l'ex Ministro biellese che interviene nelle polemiche dei giorni scorsi affrontate dai media. <Basta notizie false – afferma Lucia Azzolina - . In questi giorni si continua a parlare di banchi che sono stati ritirati perché prendono fuoco, perché non rispettano le normative, di spreco di denaro pubblico e ogni riferimento è ai banchi a rotelle. Non è così, i banchi che sono stati ritirati in questi giorni non sono a rotelle e sono stati ritirati per adeguamento alle normative antincendio perché più lunghi rispetto a quelli ordinati dai dirigenti>.

<I banchi, con e senza rotelle, voluti dai 5 Stelle e pagati dai cittadini italiani – ribatte la Referente Scuola per la Lega Salvini Premier Piemonte onorevole Cristina Patelli - sono destinati a diventare il simbolo storico di una tragica gestione politica del nostro Paese. Quella dell’ex ministro Azzolina e del commissario Domenico Arcuri. Per quanti sforzi facciano i pentastellati, a livello locale e nazionale, infatti, niente e nessuno potrà mai cancellare dagli italiani l'idea che si sia consumato, ai loro danni, uno spreco di risorse senza precedenti>.