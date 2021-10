Maltempo, frana si abbatte a San Paolo Cervo e leggeri allagamenti nella Valle dell'Elvo

Piccole frane, piante abbattute e leggeri allagamenti: questo il primo bilancio dei danni riscontrati dopo l'ondata di maltempo che, da ieri sera, ha raggiunto l'intero Biellese. Per tutta la notta e la prima mattinata di oggi, 5 ottobre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del territorio.

In particolare, sono in corso le operazioni di rimozione sul tratto di strada della frazione Mazzucchetti di San Paolo Cervo, nel comune di Campiglia Cervo: una frana, infatti, si è abbattuta sulla carreggiata trascinando con sé arbusti e detriti. Altri alberi sono stati piegati dalla forza dell'acqua in alcune zone di Biella e Cossato e a Valdilana, in prossimità della Galleria della Volpe. Infine, leggeri allagamenti in Valle Elvo, specialmente nelle zone di Graglia, Muzzano, Netro e Donato.