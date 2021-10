Città Studi ha ospitato il convegno “L’imaging in Senologia: il punto della situazione”

Sabato 2 ottobre Città Studi Biella ha ospitato il prestigioso Convegno “L’imaging in Senologia: il punto della situazione”, organizzato dalla SIRM per Medici specialisti in Radiodiagnostica. Responsabile Scientifico dell'incontro, cui hanno partecipato esperti regionali e figure di riferimento a livello nazionale, il dottor Stefano Debernardi, Direttore della Struttura Complessa Radiologia dell’Asl di Biella; la Segreteria Scientifica inoltre è stata affidata ad altri Medici dell'Ospedale: le dottoresse Alessia Cassarà, Angela Amoruso ed Elisabetta Favettini, Responsabile della Diagnostica Senologica clinica e di screening.

"Sono molto soddisfatto - commenta il dott. Debernardi, Rappresentante Regionale del Collegio Nazionale dei Dirigenti Ospedalieri Sirm - Il Convegno è stato partecipato e il livello qualitativo dei relatori è stato veramente alto. L'iniziativa ha dato lustro anche alla nostra città e alla nostra Azienda. In questo contesto resta fondamentale la sinergia sul territorio con le associazioni da sempre attive in ambito oncologico e di prevenzione".