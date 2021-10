Sella Lab e Ludoteca pronte per ospitare il Liceo Sella che direbbe addio ai turni al pomeriggio

L'obiettivo è portare tutti i ragazzi del Liceo Sella oggi a Città Studi in classe a metà ottobre, senza più turni al pomeriggio. E Sella Lab e Ludoteca sono al lavoro per organizzarsi, anche se però per portare a termine l'operazione mancano ancora 6 aule. Nuovi spazi per i piccoli in arrivo però anche a Palazzo Ferrero.

Dal 6 ottobre, 12 stalli di sosta lungo via Corradino Sella saranno riservati agli insegnanti del Liceo Sella che sul cruscotto dovranno esporre un permesso <ad hoc>. Il provvedimento è valido fino al 31.12.2021, eventualmente prorogabile su richiesta del Liceo Sella.

Lavori intanto in corso alla Ludoteca comunale, che dopo aver ospitato l'anno passato tre classi della media Marconi, quest'anno ne ospiterà 15 del Liceo. <Stiamo facendo il possibile per adeguarla – commenta l'assessore all'Istruzione Gabriella Besssone - . La ditta ci ha assicurato che entro la data richiesta dalla scuola gli interventi saranno ultimati>. Tra i lavori di cui si è fatta carico la Provincia, c'è l'adeguamento dell'impianto elettrico per 15 lim e l'adattamento di 2 locali a laboratori. La ludoteca continua però anche la sua attività non solo a scuola ma anche all'esterno. Nelle prossime settimane saranno allestite due aule laboratorio anche a Palazzo Ferrero. <La ludoteca anche quest'anno sarà utilizzata per lo più come scuola – conclude l'assessore – ma riteniamo importante anche dare un servizio ai genitori affinché magari al sabato abbiamo un servizio dove lasciare i bambini se devono andare a fare commissioni. E per questo stiamo organizzando corsi per esempio di creta e di lettura, per i più piccoli>.

All'appello mancano ancora 6 aule, che il preside Gianluca Spagnolo si augura si possano trovare nel minor tempo possibile. <Spero si trovino per tempo almeno si potrà tornare all'orario classico e senza pomeriggi. Altrimenti sarebbe un problema, Cerchiamo però di essere positivi>.